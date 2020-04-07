Bingöl Adaklı'da Çeribaşı bölgesi, karantinaya alındı

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<br>ADAKLI (Bingöl), (DHA) BİNGÖL'ün Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi'nin Çeribaşı bölgesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Adaklı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun 7 Nisan 2020 tarihli kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Adaklı <br>2020-04-07 16:09:57<br>

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