Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, tarım işçileri, verdikleri mola sırasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi sopalarla ayarlayarak halay çektı.<br>Bingöl'de, tarlada budama ve temizlik çalışması yapan tarım işçileri, verdikleri molada birer metrelik sopalarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti. Koranavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan tarım işçilerin halay çekme görüntüleri yoğun ilgi gördü.<br> DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-04-07 18:29:01<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-