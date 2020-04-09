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Bingöl’de ATM önlerine sosyal mesafe uyarısı

İHA

Bingöl Belediyesi tarafından ATM'lerin önlerine sosyal mesafe noktaları oluşturdu.

Bingöl’de ATM önlerine sosyal mesafe uyarısı

Bingöl Belediyesi tarafından ATM'lerin önlerine sosyal mesafe noktaları oluşturdu.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması için 1 metre arayla boyama yapılarak bekleme noktaları oluşturuldu.
Belediyeden yapılan açıklamada:"KOVİD19 ile mücadele kapsamında valiliğimiz öncülüğünde tüm tedbirler alınıyor. Şehir merkezinde el dezenfektan otomatları kuruldu, başta toplu taşıma araçları ve kamu kurumları olmak üzere ticari taksiler, toplu yaşam alanları, ATM’ler, köy ve ilçe minibüsleri gibi pek çok alan düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Yine tedbirler kapsamında şehrimizde bulunan banka ve PTT ATM’lerinin önlerine sosyal mesafeninim korunması amacıyla çalışma yaptık. Toplum sağlığı için her birey üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kurallara uymalıdır” denildi.

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