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Bingöl’de gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı

İHA

Bingöl'de gönüllü kadın usta öğreticiler, Korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılması istenen maskelerden üreterek katkı vermeye başladı.

Bingöl’de gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı

Bingöl’de gönüllü kadın usta öğreticiler, Korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılması istenen maskelerden üreterek katkı vermeye başladı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte Valilik koordinesinde belediye ve diğer kurumların katkılarıyla sahada bir çok çalışma yapılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi'nde de gönüllü kadın usta öğreticiler bir araya gelerek maske üretimine başladı. Üretilen maskelerin ilk olarak kentteki sağlık kurumlarına, ardından diğer kamu kurum ve kuruluşlara ile vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
Gönüllü usta öğreticilerin burada elini taşın altına koyarak çalıştığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Biz Bingöl’de taşın altındaki eller misali çorbada bir tuzum olsun diye maske için ham maddeye eriştik ve tek kullanımlık maske üretimine başladık. Elimizden geldiği kadar üretimimizi, kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Burada gönüllü olarak usta öğreticilerimiz çalışıyor. Burada ürettiğimiz tek kullanımlık maskeleri, Bingöl’de tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına teslim etmeye başladık” dedi.
Doğal Afet Gönüllüleri Derneği (BİNDAG) Başkanı Semiramis Karaaslan'da hem dernek gönüllülerinin hem de usta öğreticilerinin birlikte üretim yaparak, bu zorlu sürece katkıda bulunduklarını söyledi.
Karaaslan, “Bingöllü kadınlar olarak çözümün bir parçası olmak adına buradayız. Ücretsiz bir şekilde maske dağıtmak için gönüllü arkadaşlarla toplandık, üretime başladık. Öncelik olarak sağlık kurumlarına, hastanelere dağıtılmak üzere böyle bir çalışmayı başlattık. Birlikten kuvvet doğar, birlikte varız demek adına üretime başladık. Bunu ileri ki günlerde de devam ettireceğiz. Yorulmak, dinlenmek yok yola devam diyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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