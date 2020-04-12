Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

<br>BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildiği belirtildi. <br>Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.38'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Bingöl merkez ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Mücahit YOLCU<br>2020-04-12 10:01:17<br>

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