BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.<br>Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Bingöl kent merkezi ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl <br>2020-04-12 14:46:23<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-