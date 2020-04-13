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Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

DHA

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.<br>Z.E. iki hafta önce doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne başvurdu. Hastanede doğum yapan annenin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL<br>2020-04-13 19:35:53<br>

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