Bingöl’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Alibir köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, şarampolden aşağı dereye yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.