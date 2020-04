Down sendromlu Nesrin'e doğum günü sürprizi

Over kanseri ameliyatı oldum! Korona riskim yüksek mi?

Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, down sendromlu 28 yaşındaki Nesrin Basuğuy’a doğum günü sürprizi yaptı.

Bingöl’de korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürüten valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu hem ihtiyaç sahibi ailelere koşuyor hem de evden çıkamayanların gönüllerine dokuyor. Merkeze bağlı Yenimahalle’de ailesiyle birlikte yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Nesrin Basuğuy'un doğum günü olduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirildi. Grupta yer alan ekipler, pasta ve Vali Kadir Ekinci’nin hediyesiyle birlikte ailenin evine gidip sürpriz doğum günü yaptı. Down sendromlu Nesrin’in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Vali Kadir Ekinci’ye ve ekiplere teşekkür eden dayı Süleyman Basuğuy, “Vali beyin öncülüğündeki Sosyal Vefa Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Yeğenimin bugün doğum günü, unutmadılar. Evden çıkamadığımız için herhangi bir yere götüremiyorduk, herhangi bir sosyal faaliyette bulunamıyorduk" dedi.

