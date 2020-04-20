Bingöl'de, teröristlerin mühimmat ve malzemeleri ele geçirildi Operasyonda mühimmatın yanı sıra teröristlerin sözde eyalet sicil defterinden, eğitim notlarına, örgüt kimliklerinden fotoğraf albümüne kadar bir çok doküman da bulunduğu öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl'de, teröristlerin mühimmat ve malzemeleri ele geçirildi Operasyonda mühimmatın yanı sıra teröristlerin sözde eyalet sicil defterinden, eğitim notlarına, örgüt kimliklerinden fotoğraf albümüne kadar bir çok doküman da bulunduğu öğrenildi

İHA

Bingöl'de, teröristlerin mühimmat ve malzemeleri ele geçirildi Operasyonda mühimmatın yanı sıra teröristlerin sözde eyalet sicil defterinden, eğitim notlarına, örgüt kimliklerinden fotoğraf albümüne kadar bir çok doküman da bulunduğu öğrenildi

Bingöl'de jandarma timleri, bölücü terör örgütüne yönelik ormanlık alanda düzenlendiği operasyonda 4 farklı noktada toprağa gömülü mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve sözde eyalet sicil defterinin de olduğu çeşitli dokümanlar ele geçirdi.
Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesine bağlı Yolaçtı Köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, operasyonda arazi aramasında dört farklı noktada meşelik sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet bidon içinde silah, mühimmat malzemesi, doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı. Ayırca, teröristlerin sözde eyalet sicil defterinden, eğitim notlarına, örgüt kimliklerinden fotoğraf albümüne kadar bir çok doküman da bulunduğu öğrenildi.
Açıklamada, “1 adet RPG7 Roketatar, 1 adet Anti Tank Mühimmatı, 29 adet 7,62 mm. çapında AK47 P.Tf. Fişeği, 1 adet AK47 P.Tf. Şarjörü, 3 adet EYP Düzeneği, 2 adet EYP Devresi, 30 metre mablo , çok sayıda EYP yapımında kullanılan devre tamamlayıcı, 8 adet el telsizi, 1 üdet akü, 1 adet el t kamerası, 4 adet video kaset, 1 adet cep telefonu, 3 adet Solüsyon, 40 adet enjektör, 30 adet tampon, 5 adet plaster, 2 adet lehim makinesi, 2 adet siren, 1 adet el feneri, Sözde Eyalet Sicil Defteri, 1 adet fotoğraf Albümü, 2 adet eğitim notu, 1 adet günlük, 2 adet örgüt kimliği, 20 adet kıyafet, 6 adet büyük tüpq, 2 adet mutfak tüpü , 15 Adet piknik tüpü, 3 adet uyku tulumu, çok sayıda pil ile çeşitli kıyafetler ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden ...
Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü ...
Down sendromlu Nesrin'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Down sendromlu Nesrin'e doğum günü sürprizi
Bingöl’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl’de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
(Görüntülü) Karlıova'da öğretmenler, evde kalan öğrencilerini LGS'ye hazırlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karlıova'da öğretmenler, evde kalan ...
Karlıova'da öğretmenler, evde kalan öğrencilerini LGS'ye hazırlıyor
YEREL HABERLER Karlıova'da öğretmenler, evde kalan öğrencilerini ...
Küçük Hamza'nın doğum gününü polis kutladı
YEREL HABERLER Küçük Hamza'nın doğum gününü polis kutladı
(Görüntülü) Bingöl'de internete erişim sağlanamayan köyde öğrenciler, EBA'ya bağlanamıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bingöl'de internete erişim sağlanamayan ...
İnternet erişimi 25 gündür olmayan köyde öğrenciler, EBA'ya bağlanamıyor
YEREL HABERLER İnternet erişimi 25 gündür olmayan köyde öğrenciler, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X