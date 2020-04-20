Bingöl'de EYP düzenekleri ve PKK'nın sözde eyalet sicil defteri ele geçirildi

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik ormanlık alanda düzenlenen operasyonda 4 farklı noktada toprağa gömülü mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ve sözde eyalet sicil defterinin de olduğu çeşitli dokümanlar ele geçirildi.<br>Bingöl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arazi aramasında dört farklı noktada meşelik sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 bidon içinde silah, mühimmat malzemesi, döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, roketatar, anti tank mühimmatı, tüfek fişeği, şarjör, 3 EYP düzeneği, 2 EYP devresi, 30 metre kablo, çok sayıda EYP yapımında kullanılan devre tamamlayıcı, 8 el telsizi, akü, el kamerası, video kaset, cep telefonu, 3 solüsyon, 40 enjektör, 30 tampon, 5 plaster, 2 lehim makinesi, 2 siren, el feneri, sözde eyalet sicil defteri, 1 fotoğraf albümü, 2 eğitim notu, günlük, 2 örgüt kimliği, 20 kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcı ve mühimmat imha edilirken, diğer malzemelere ise el konuldu.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL<br>2020-04-20 12:47:00<br>
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