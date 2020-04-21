Bingöl’de yurtlar yurt dışından gelecek 182 kişi için hazırlandı

Bingöl’e yurt dışından gelmesi beklenen 182 kişi için yurtları hazır hale getirildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında salgın sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşlar Türkiye’ye ye getirilmeye başlandı. Bu kapsamda Bingöl’e de 182 kişinin gelmesi planlandı. Gelecek 182 kişi için valilik koordinesinde Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların odaları İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumların desteğiyle hazır hale getirildi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Covid19 virüs salgını nedeniyle yurt dışından bu akşam ilimize gelecek olan 182 vatandaşımızın ilimizdeki KYK yurtlarında tedbir amaçlı gözlem altında tutulması sürecinde misafirlerimizin barınma, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için titizlikle çalışıyoruz” denildi.

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