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Bingöl'de 4 öğrenci uzaktan eğitimle hafızlığını tamamladı

İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4 öğrenci hafızlık eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemiyle tamamladı.

Bingöl'de 4 öğrenci uzaktan eğitimle hafızlığını tamamladı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 4 öğrenci hafızlık eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemiyle tamamladı.
Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi. Bu kapsamda Bingöl'ün Solhan ilçesinde Müftülüğe bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Kur’an Kursu'ndan 4 öğrenci, 1,5 yıl önce başladıkları hafızlık eğitimini, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle tamamladı. Diğer öğrencilerinde eğitimini aynı yöntemle devam ettiği belirtildi.
Yüz yüze eğitime ara verildiğini anımsatan Kur’an Kursu Yöneticisi Meryem Zeyrek,"Biz de eğitimöğretim faaliyetlerimizi internet üzerinden devam ettiriyoruz. 27 öğrencimiz hafızlığını uzaktan eğitim yoluyla disiplini bir şekilde, düzenli olarak devam ettiriyor. 4 öğrencimiz hafızlıklarının son aşamasını uzaktan eğitimle tamamladı. Bizler Kur’an’ın talebeleri olarak şartlar ne olursa olsun öğrenmeye, öğretmeye gayret etmeye devam edeceğiz. Biz hocalar olarak öğrencilerimizi çok özledik. İnşallah en kısa zamanda kursumuzla, öğrencilerimizle buluşacağız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüse rağmen azimle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik eden İlçe Müftüsü Muharrem Dutar ise,"Koronavirüs salgını nedeniyle Kur’an kurslarında yüz yüze eğitimöğretime ara verilmesinden dolayı hafızlık eğitimini internet üzerinden uzaktan eğitimle devam ettiriyoruz. Bu süreçte gayret gösteren tüm hocalarımıza, öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ediyorum. 1,5 yıl gibi bir sürede hafızlıklarını ikmal eden Büşra Savaç, Süphan Çoban, Berivan Karabulut ve Kübra Ayra kardeşlerimizi, hocalarını ve velilerini tebrik ediyorum. Cenabı Hakk tüm yavrularımızı Kur’an’ın yolundan ayırmasın"dedi.

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