Bingöl’de 23 çocuğa doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl’de 23 çocuğa doğum günü sürprizi

İHA

Bingöl’de 23 çocuğa doğum günü sürprizi

Bingöl’de 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı, yetim öğrencilere de hediyeler ulaştırıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de korona virüs tedbirlerine göre kutlandı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle sürprizler yapıldı. Bu kapsamda bugün dünyaya gelen 23 çocuğun doğum günü evlerinde yapılan pastalı sürprizle kutlandı, ayrıca yetim öğrencilere de hediyeler gönderildi.
Oğlu Umut Erkam'ın doğum günü olduğunu belirten baba Bilal Alpağu, “Milli Eğitim Müdürlüğü bize güzel sürpriz yaptı. Ailece çok mutlu olduk. Bu özel günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz”dedi.
Evinde ziyaret edilip hediye verilen ilkokul öğrencisi Yusuf Arda Balık ise, "Çok mutluyuz hediye geldi. Umarım okullarımız açılır, hastalık biter. Yine okulda buluşmak dileğiyle. Arkadaşlarımızı, okulumuzu çok özledik. EBA TV’den dersleri takip ediyoruz ama çok özledik”ifadelerini kullandı.
Program çerçevesinde bugün doğan 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldığını anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu yıl 23 Nisan’ı farklı formatlarda kutluyoruz. Gazi meclisimizin açılışının 100. yılında yavrularımızdan uzak kalmıştık. Bu hasreti gidermek adına bugün doğan 712 yaş arası yavrularımıza tatlı bir sürpriz yaptık. Onlara doğum günü pastası aldık, kutladık. Yavrularımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istedik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Macaristan’dan getirildi, "aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Macaristan’dan getirildi, "aşağılama" suçundan ...
Bingöl’de Ramazan ayı tedbirleri toplantısı
YEREL HABERLER Bingöl’de Ramazan ayı tedbirleri toplantısı
Vali Ekinci, kontrol noktasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Ekinci, kontrol noktasında incelemelerde bulundu
Bingöl’e Covid-19 test Laboratuvarı kuruldu, testler yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Bingöl’e Covid-19 test Laboratuvarı kuruldu, testler ...
Bingöl'de 4 öğrenci uzaktan eğitimle hafızlığını tamamladı
YEREL HABERLER Bingöl'de 4 öğrenci uzaktan eğitimle hafızlığını ...
Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı, ...
Macaristan'dan Bingöl'e uçakla getirilen 123 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Macaristan'dan Bingöl'e uçakla getirilen 123 kişi ...
Karlıova’da ihtiyaç sahibi ailelere destek
YEREL HABERLER Karlıova’da ihtiyaç sahibi ailelere destek
Bingöl’de yurtlar yurt dışından gelecek 182 kişi için hazırlandı
YEREL HABERLER Bingöl’de yurtlar yurt dışından gelecek 182 kişi için ...
Bingöl'de Korona virüsle mücadele
YEREL HABERLER Bingöl'de Korona virüsle mücadele
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün ...
Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X