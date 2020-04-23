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Bingöl'de 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa, doğum günü sürprizi

DHA

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.  Bingöl Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kentte 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa doğum günü kutlaması yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce doğum günü 23 Nisan olan çocukların doğum günü kutlamaları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca yapıldı. 7 yaşına giren oğlu Umut'a doğum günü sürprizi yapılmasıyla ailecek mutlu olduklarını anlatan baba Bilal Alpağu, "Milli Eğitim Müdürlüğü bize güzel sürpriz yaptı. Ailecek çok...

Bingöl'de 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa, doğum günü sürprizi

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı. <br>Bingöl Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kentte 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa doğum günü kutlaması yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce doğum günü 23 Nisan olan çocukların doğum günü kutlamaları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca yapıldı.<br>7 yaşına giren oğlu Umut'a doğum günü sürprizi yapılmasıyla ailecek mutlu olduklarını anlatan baba Bilal Alpağu, "Milli Eğitim Müdürlüğü bize güzel sürpriz yaptı. Ailecek çok mutlu olduk. Bu özel günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-04-23 15:42:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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