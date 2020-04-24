Bingöl'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.<br>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bingöl'de coşkuyla kutlandı. Saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine ellerindeki Türk bayrağıyla çıkan kent sakinleri, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyup, bayramı kutladı.<br> DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-04-23 23:13:18<br>
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