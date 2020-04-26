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Bingöl’de yurtta misafir edilen vatandaşlar, sağlıkçıları alkışladı

İHA

Macaristan ve Karadağ'dan getirilen 271 kişi, kaldıkları yurdun penceresinden sağlık çalışanları için alkış tuttu.

Bingöl’de yurtta misafir edilen vatandaşlar, sağlıkçıları alkışladı

Macaristan ve Karadağ’dan getirilen 271 kişi, kaldıkları yurdun penceresinden sağlık çalışanları için alkış tuttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Macaristan ve Karadağ’dan 271 Türk vatandaşı Bingöl’e getirildi. Burada 271 kişi valilik koordinesinde 14 gün boyunca karantinada kalmak üzere yurtlara yerleştirildi. Yurtta kalan vatandaşlar, bugün akşam saatlerinde odalarının penceresinden sağlık çalışanları için alkış tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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