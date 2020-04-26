Hayırsever iş adamından bin 500 koli yardım

Bingöllü hayırsever bir iş adamı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bin 500 koli yardım kolisi gönderdi.

Kahramanmaraş'ta ikamet eden Bingöllü hayırsever iş adamı Abdurrahim Özge, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin 500 adet yardım kolayını memleketine gönderdi.Kente gönderilen kolilerden binini Valilik, 400'ünün Genç Kaymakamlığı ve 100'nün de bir dernek aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasının planlandığı aktarıldı.

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