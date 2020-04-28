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Bingöl'de örnek çalışma, ihtiyaç sahipleri için 30 dönüme nohut ekildi

İHA

Bingöl'de örnek bir çalışma yapan bir dernek ile belediye 30 dönümlük alana ihtiyaç sahipleri için nohut ekimi gerçekleştirdi.

Bingöl'de örnek çalışma, ihtiyaç sahipleri için 30 dönüme nohut ekildi

Bingöl’de örnek bir çalışma yapan bir dernek ile belediye 30 dönümlük alana ihtiyaç sahipleri için nohut ekimi gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği yüzde 75 hibeli tohum desteğinden yararlanan Bingöl Tavz Kültür ve Sanat Derneği, Bingöl Belediyesi ile işbirliği kapsamında Genç ilçesi Karayolu’nda bulunan Bingöl Ovasındaki 30 dönümlük alana nohut ekimini gerçekleştirdi. Yaklaşık 400 kilogram nohut toprakla buluşurken, hasat sonrası elde edilen ürünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı aktarıldı.
Bu çalışmada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere sunmuş olduğu hibe destekli projeden yararlandıklarını belirten Dernek Başkanı Yılmaz Araç, “Derneğimiz yaklaşık 20 yıldır Bingöl’de faaliyetlerini yürütüyor ve çeşitli projeler ortaya koyuyor. Bu yıl ki projelerimizden biri de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere nohut ekimi yaptık. Bu projemizin önemli bir destekçisi de Bingöl Belediyesi’dir. Bingöl Belediyesi ile işbirliği yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu yüzde 75 hibeli nohut aldık ve 30 dönümlük alanda ekimi yaptık. Ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız” dedi.
Projelerinin 3 ana hedefi olduğunu aktara Araç, “Birincisi sivil toplum ile kamukurum işbirliğini sağlamak. Zaten Bingöl Belediyesi ile bu projemizi yürütüyoruz. İkinci amacımız toplumsal farkındalık oluşturarak üretime katkıda bulunmak. Bir sonraki hedefimiz ise elde ettiğimiz mahsulü ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtmaktır”ifadelerini kullandı.
Nohutların ekiminden sonraki bakımlarını gönüllü olarak yapacaklardan Ramazan Aytunç ise, “Arkadaşlarımız bu çabayla birçok STK’ya örnek olabilecek bir adım atmak istediler. Genelde para toplanır, gıda yardımı yapılır fakat böylesi bir çaba çok ayrı bir anlam taşıyor. Dağıtılacak ürünü bizzat kendileri ekmek suretiyle bir örneklik teşkil ettiler. Yüce Allah’tan bu çabanın bereketli kılmasını diliyorum. Özellikle Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte gösterilen çabayı anlamlı buluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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