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Sözen, “Allah’a çok şükür o kaotik günler geride kaldı”

İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 29 yıl önce meydana gelen terör saldırısı ile ilgili konuşan Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Solhan ilçemiz bu kaotik olaylardan dolayı yıllarca terörle anılsa da terörle anılmayı hiç bir zaman hakketmedi. Allah'a çok şükür o kaotik günler geride kaldı" dedi.

Sözen, “Allah’a çok şükür o kaotik günler geride kaldı”

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 29 yıl önce meydana gelen terör saldırısı ile ilgili konuşan Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Solhan ilçemiz bu kaotik olaylardan dolayı yıllarca terörle anılsa da terörle anılmayı hiç bir zaman hakketmedi. Allah’a çok şükür o kaotik günler geride kaldı” dedi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bingöl’ün Solhan ilçesinde 27 Nisan 1991 yılında meydana gelen terör saldırısı nedeniyle bir açıklama yaptı.90’lı yıllarda terörün cirit attığını ve kendilerine destek vermeyen köyleri, ilçeleri cezalandırdığını anımsatan Sözen, Solhan ilçesinin o yıllarda terörün karşısında olduğunu aktardı.
Sözen, “Bingöl’ün güzel ilçesi Solhan da teröre destek vermeyen, adeta devletinin yanında dim dik kaya gibi duran ilçelerimizden bir tanesi idi. Bu durumu içine sindiremeyen hain alçak terör örgütü ilçeyi, ilçe halkını cezalandırmayı kafasına koymuştu. 27 Nisan 1991 tarihinde tek amaçları gayeleri evlerinden, ailelerinden uzakta Solhan halkına hizmet etmek olan kamu görevlileri boş vakitlerinde bir araya gelerek çay içtikleri, sohbet ettikleri ilçenin tek sosyal alanı sayılan Memurlar Lokalinde akşam saatlerinde bir araya gelmişlerdi. Bir taraftan günlük yaşanan olayları değerlendiriyor, diğer taraftan sıcak sohbet eşliğinde sıcak çaylarını yudumluyorlardı. Solhan’ın huzurunu bozmaya karar veren gözleri dönmüş hain alçak teröristler ilçe lokalini otomatik silahlarla taramaya başladılar. Silahlı saldırıda Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türkseven, Orman Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan Şehit olmuş, İlçe Hakimi Behçet Tufan Turan yaralanmıştı” dedi.

“Solhan halkına yapılmış bir saldırı olarak kabul edildi”
Sözen açıklamasının devamında, “PKK terör örgütü bu olayı yaparak hem devlerin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna kastetmek istemiş, hem de teröre destek vermeyen Solhan halkını cezalandırarak terörle anılmasını hedeflemişti. Bu saldırı sadece ilçenin yöneticilerine değil, bütün Solhan halkına yapılmış bir saldırı olarak kabul edildi. PKK Terör örgütü Solhan halkının bu saldırı ile teröre boyun eğmesini beklerken, Solhan halkı birliğine beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkarak adeta teröre meydan okudu. Şehitlerine ve gazilerine sahip çıktı. Kendilerine hizmet için gelen ve PKK tarafından şehit ve gazi edilenleri hiç unutmadı. Solhan halkı en az şehit aileleri ve gazileri kadar üzüldü, acı çekti. PKK terör örgütü insanlıktan nasiplenmediğini, vatandaşa yapılan hizmetleri engelleme çabasında içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Solhan halkı vefa örneği göstererek şehitlerimizin ve gazimizin isimlerini kamu binalarına, cadde ve sokaklara vererek yaşattı ve onlara sahip çıktı. Her yıl olayın yıl dönümünde Şehitler için anma programları düzenliyorlar, mevlitler okutup onları unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve asla unutturmayacaklarını ifade ediyorlar.PKK terör örgütünü, destekçilerini bir kez daha lanetliyorum”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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