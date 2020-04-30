Bingöl'de PKK'ya ait 102 kilo esrar ve mühimmat ele geçirildi

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından Yeniyazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 102 kilogram toz esrar ile toprağa gömülü mühimmat, doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Nisan'da Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ormanlık alanda yapılan aramada, 2 ayrı noktada toprağa gömülü 2 telsiz, 9 patlayıcı ateşleme düzeneği alıcısı, 50 metre kablo, 100 pil, güneş paneli, akü, 9 silah bakım yağı, sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 kitap, not defteri ve çok sayıda ilk yardım, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 102 kilogram toz esrar da bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-04-30 12:35:58<br>

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