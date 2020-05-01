Bingöl’de üreticilere 37 milyon TL destek verildi

Bingöl'de 2020 yılının ilk 4 ayında üreticilere 37 milyon lira destek ödemesi yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının ilk 4 ayında üreticilere yönelik verilen desteklerle ilgili bilgi verilerem, anaç koyunkeçi desteklemesinden, sürü büyütme desteği, Arılı kovan desteklemesi gibi birçok alanda ödenek aktarıldığı kaydetti.

Ocak ve Nisan ayları içinde verilen destek tutarının 37 milyon TL olduğu belirtilen açıklamada, “ Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde üreticilerimizin yanındayız. 2020 yılının ilk 4 ayında Bingöl'deki üreticilerimize farklı alanlarda yaklaşık 37 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bu zor günleri en kısa sürede atlatmayı canı gönülden dileriz” denildi.

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