Bingöl’de yaşlı ve engelli aylıkları evlerde ödeniyor

Bingöl’de yaşlı ve engelli bireylerin aylıkları adreslerine vefa grubu tarafından yapılıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları karşılıyor. Grupta görevli polis, jandarma, zabıta, PTT ve vakıf görevlileri Sosyal Destek Ödemelerinin yanı sıra yaşlı ve engelli bireylerin Mayıs aylıklarını da, evlerinde teslim ediyor.

Ekiplerin evlerine kadar aylıklarını getirmelerinden dolayı teşekkür eden aileler, tüm ihtiyaçlarının da karşılandığını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.