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(Görüntülü) Sınıf öğretmeni, okulların tatil edilmesiyle konargöçer hayatına başladı

DHA

ŞANLIURFA'da sınıf öğretmenliği yapan Veysel Elban (29), koronavirüs nedeniyle okullara ara veirlmesi üzerine ailesinin kaldığı Bingöl'deki yaylaya gelerek, koyun kırkıp, süt sağarak, konargöçer hayatına başladı. Şanlıurfa'daki Eyyubiye İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Veysel Elban, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesiyle, konargöçerlik yapan ailesinin yanına geçici olarak yerleşti. Ailesinin şu anlık yerleştiği Bingöl'deki Kuruca mevkiisinde bulanan yaylaya gelen öğretmen Elban, ailesine destek için koyun kırkıp, süt sağacak.  Koronavirüs nedeniyle...

(Görüntülü) Sınıf öğretmeni, okulların tatil edilmesiyle konargöçer hayatına başladı

ŞANLIURFA'da sınıf öğretmenliği yapan Veysel Elban (29), koronavirüs nedeniyle okullara ara veirlmesi üzerine ailesinin kaldığı Bingöl'deki yaylaya gelerek, koyun kırkıp, süt sağarak, konargöçer hayatına başladı.<br>Şanlıurfa'daki Eyyubiye İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Veysel Elban, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesiyle, konargöçerlik yapan ailesinin yanına geçici olarak yerleşti. Ailesinin şu anlık yerleştiği Bingöl'deki Kuruca mevkiisinde bulanan yaylaya gelen öğretmen Elban, ailesine destek için koyun kırkıp, süt sağacak. <br>Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinden dolayı yaylaya gelip, ailesine yardım ettiğini anlatan Elban,"Babamın mesleğinin zorluğundan dolayı mümkün oldukça onlara yardımcı olmak için buradayım. Konargöçer oldukları için koyun sağma olsun, kırpma olsun, süt sağma olsun bu konularda yardım etmeye çalışıyorum" dedi.<br>'BİNGÖL'DEN SONRA ERZURUM'DAKİ YAYLAYA GÖÇECEĞİZ'<br>Konargöçerliğin zorluğunu anlatan baba Murat Elban (55) "Buraya Elazığ merkez Yemişli köyünden geldik. Göçerlik yaptığımız ve küçükbaş hayvanlarımızı otlatmak için geldik. Genel bu mayıs ayında burada oluyoruz. Burada 45 gün kaldıktan sonra çadırlarımızı söküp, Erzurum'daki yaylaya göçeceğiz. Orada da 4 ay konaklayacağız. Çocuklarım çalıştığı için hepsi bir yerde kendi görevlerini yapıyor. Burada 500 hayvana kardeşim, eşim ve öğretmen oğlum Veysel ile birlikte bakıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl <br>2020-05-05 10:31:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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