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Bingöl'de dolu etkili oldu

İHA

Bingöl'de dolu etkili oldu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.
Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağış Solhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Yağmurun ardından nohut büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçe merkezinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı iş yerlerinin önündeki dolu ise esnaflar tarafından kürekle temizlendi.
Öte yandan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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