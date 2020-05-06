Solhan’da heyelan yolu kapattı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde heyelan nedeniyle 4 mezranın yolu birden kapandı, ekipler çalışmalara başladı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Arslanbeyli köyü Konakbaşı mezrası yolunda heyelan meydana geldi. Dağdan parça kopmuş şekilde yola düşen toprak kütleleri ve kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 4 mezranın köy ve ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu Özel İdaresine bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye giderek yol açma çalışmalarına başladı.

Aşırı yağış nedeniyle toprak kayması devam ettiğinden olası bir tehlikenin meydana gelmemesi için belli aralıklarla çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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