Solhan'da Kur'an kurslarında uzaktan eğitim

Bingöl'ün Solhan ilçesinde eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle sürdüren 8 öğrenci Kur'anı Kerim okumaya geçti.

Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçildi. Bu kapsamda Bingöl'ün Solhan ilçesinde müftülüğe bağlı 3 farklı kursta uzaktan eğitim gören öğrencilerden 8'i de Kur'anı Kerim okumaya geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimöğretime ara verilen 0406 yaş grubu kurslarda uzaktan eğitimin hız kesmeden devam ettiğini belirten İlçe Müftüsü Muharrem Dutar,Anne ve babaların destekleri, hocaların gayretleriyle 8 öğrencinin Kur'anla buluştuğunu aktardı.

0406 yaş kursta 80 öğrencinin devam ettiğini anımsatan Dutar, şuana kadar 70'inin Kur'anı Kerim öğrendiğini söyledi.

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