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Bingöl'de 65 yaş üstündekilere hijyen seti

İHA

Bingöl'de 65 yaş üstündekilere hijyen seti

Bingöl Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkma kısıtlaması bulunan ancak Pazar günleri itibariyle belirli saatlerde dışarı çakabilecek olan 65 yaş üstündekilere hijyen seti dağıtmaya başladı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerin devam ettiği kentte belediye ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlara da yardım eli uzatıyor.Planlı bir şekilde 65 yaş üstü vatandaşların ikamet ettiği adresleri ziyaret eden ekipler, içerisinde el dezenfektanı, kolonya, maske ve bilgilendirici broşürün bulunduğu hijyen setini teslim ediyor.
Ulu çınarları, kısıtlı izin sürecinde virüs tehdidinden korumak istediklerini belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan,"Covid19 ile mücadelemiz tüm alanlarda kararlı bir şekilde devam ettiriliyor. Bu kapsamda en büyük risk grubunda bulunan 65 yaş üstü kıymetli vatandaşlarımız için el dezenfektanı, kolonya, maske ve bilgilendirici broşürden oluşan hijyen seti hazırladık” dedi.
Vatandaşların sağlığı ve huzuru için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını aktaran Başkan Arıkan“Bu zor süreci atlatmak için el birliğiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye olarak tüm korucuyu ve önleyici tedbirlerin yanı sıra farklı kesimlere yönelik projeler yürütüyoruz. Covid19 ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımıza her gün iftar yemeği gönderiyor, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sağlık seti, evde kalan vatandaşlarımıza aile boyu okumaları için ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde kitaplar dağıtıyoruz. Diğer taraftan dezenfekte işlemleri, maske dağıtımı gibi rutin çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Devletimizin büyük ve özverili çalışmaları sonucu her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Rehavete kapılmadan, tedbirlerimizi elden bırakmadan hep birlikte bu süreci daha iyiye götüreceğiz ve Rabbimizin yardımıyla bu beladan kurtulacağız”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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