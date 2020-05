Bingöl'de karantina yurdunda kalan 148 kişi memleketlerine uğurlandı Memleketlerine dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar:" Kimsenin yapamadığını devletimiz yaptı”

Korona virüs tedbirleri kapsamında Karadağ’dan Bingöl'e getirilen 148 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra valilik koordinesinde bugün otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Dünyaya yayılan Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen vatandaşlar için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinesinde Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından binlerce Türk vatandaşı, tahliye operasyonuyla ülkeye getirildi.Bu kapsamda Macaristan ve Karadağ'dan Bingöl'e getirilen 271 kişi de, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mürsel Paşa ile Pir Ali yurtlarına yerleştirilmişti. Macaristan'dan getirilen 123 Türk vatandaşı, önceki gün memleketlerine uğurlanırken, Karadağ’dan getirilen 148 kişi de bugün 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Herhangi bir pozitif vaka görülmemesi üzerine Simani Mahallesi’nde bulunan Pir Ali Öğrenci Yurdu'nda kalan 123 kişi sabah saatlerinde valilik koordinesinde otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Karantina süreci biten ve memleketi İstanbul’a gitmek için yola çıkanlardan Rıfat Aksu," Karadağ’dan Bingöl’e gelmiştik. Başta valimize, yurt müdürümüze, bütün halka hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Herhangi bir eksiklik yaşatmadılar, çok teşekkür ederim” dedi.



“Evim de gibi 14 gün boyunca kaldım”

Karadağ’da bir inşaat firmasında çalıştığı aktaran Mehmet Küçükerbir ise,"Burada 14 günlük karantina sürecim çok iyi geçti. Devlet tüm imkanlarıyla seferber oluyor. Burada hiçbir şekilde insanların en ufak bir mağduriyetini bile bırakmıyorlar. Her şey çok güzeldi. Evim de gibi 14 gün boyunca kaldım. Karantinada değildim sanki çok rahattım, şimdi evime dönüyorum İstanbul’a” şeklinde konuştu.



“Kimsenin yapamadığını devletimiz yaptı”

Memleketi Niğde’ye gidecek olan vatandaşlardan Özkan Ceylan'da, “Hastalık geldi bütün her yeri kuşattı. Bizi de sağ olsun devletimiz orada yalnız bırakmadı, sahip çıktı. Kimsenin yapamadığını devletimiz yaptı. Bizi aldılar, getirdi ve misafir ettiler. Allah razı olsun büyüklerimizden. Misafirliğimiz bitti 14 günlük karantinamızı bitirdik. Çok ilgilendiler bizimle, yemeklerimiz 3 öğün geldi. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Her gün ayrı ayrı ilgilendiler, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

