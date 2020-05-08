Karadağ dönüşü, Bingöl'de karantinaya alınan 148 kişi evlerine gönderildi

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)KARADAĞ'dan getirilerek, Bingöl'de yurda yerleştirilen 148 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Karadağ´dan tahliye edilerek getirilen 148 vatandaş, 14 günlük karantina için Simani Mahallesi´nde bulunan Pir Ali Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da otobüsler ile memleketlerine gönderildi.<br>İstanbul´daki evine gitmek için yola çıkan Rıfat Aksu, "Bingöl´den ayrılıyoruz. Valimiz Kadir Ekinci ve yurt müdürümüz başta olmak üzere herkes bize çok yardımcı oldu, çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-08 11:21:47<br>
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