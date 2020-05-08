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Bal ormanına 5 bin adet fidan dikildi

İHA

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde bulunan Doğanca Bal Ormanı'na 5 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Bal ormanına 5 bin adet fidan dikildi

Bingöl’ün Genç İlçesi’nde bulunan Doğanca Bal Ormanı'na 5 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi.
2020 yılı tamamlama dikimleri kapsamında ilçedeki Doğanca Bal ormanına fidan dikimi yapıldı. Bu kapsamda ormana bin 500 adet Akasya, 2 bin 500 adet Ahlat ve bin adet Badem fidanı dikiminin gerçekleştirildi bildirildi.
Bilgi veren Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü,"Doğanca Bal Ormanına Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce 2020 yılı tamamlama dikimleri kapsamında bin 500 Akasya, 2 bin 500 Ahlat ve bin adet Badem fidanı olmak üzere toplamda 5 bin adet fidan dikilmiştir. 2020 yılı programı çerçevesinde Merkez ilçemiz sınırları içerisinde 1 adet daha bal ormanı Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce kurulacaktır. Amacımız kurduğumuz bal ormanları ile arıcılarımızın sıkıntılarını gidererek arıcılığı geliştirmektir”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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