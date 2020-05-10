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Şehit oğlunun kabrine giden anne: "O gelemedi, ben geldim" Bingöl'de 68 yaşındaki şehit annesini, talebi üzerine Vefa Grubu oğlunun kabrine götürdü

İHA

Şehit oğlunun kabrine giden anne: "O gelemedi, ben geldim" Bingöl'de 68 yaşındaki şehit annesini, talebi üzerine Vefa Grubu oğlunun kabrine götürdü

Bingöl’de şehit oğlunun kabrine götürülen 68 yaşındaki Cemile Özateş, "Bugün Anneler Günü, o gelemedi ben geldim. Bana en güzel hediyeyi verdiler" dedi.
Bingöl Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü nedeniyle kent genelinde 67 şehit annesini ziyaret etti. Ziyaretlerde 1996 yılında Erzincan’da bölgede yapılan operasyonda şehit düşen Er Doğan Özateş’in annesi 68 yaşındaki Cemile Özateş de ziyaret edildi. Şehit annesinin korona virüs nedeniyle 2 aydır oğlunun mezarına gidemediğini söylemesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Şehit annesini evinden alan ekipler, anneyi oğlunun kabrine götürdü. Özateş, oğlunun mezar taşına sarılarak dua etti.

“Bana en güzel hediyeyi verdiler”
Salgın nedeniyle 2 aydır oğlunun mezarı başına gelemediğini aktaran Cemile Özateş, “Oğlum 1996 yılında şehit oldu. Bende 2 aydır salgın nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Ekipler eve geldi bana hediyeler verdiler ama ben oğlumu çok özledim. Mezara getirdiler beni. Bugün Anneler Günü, o gelemedi ben geldim. Bana en güzel hediyeyi verdiler, sağ olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Kurumun İl Müdür Yardımcısı Orhan Varan, “Anneler Günü dolayısıyla ve valimizin talimatları doğrultusunda Bingöl’deki toplam 67 şehit annesinin ziyaretini gerçekleştirdik. Aynı zamanda şehit Doğan Özateş’in annesini ziyaret ettiğimizde bir talebi oldu. Bizde annemizin isteği üzerine onu mezarlığa getirdik. Hasret giderdi bir nebze. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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