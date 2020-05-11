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Bingöl’de berberler dezenfekte edilip açıldı, ilk tıraşlar yapıldı

İHA

Bingöl'de dezenfekte işlemlerinin ardından berberler açıldı, ilk tıraşlar yapıldı.

Bingöl’de berberler dezenfekte edilip açıldı, ilk tıraşlar yapıldı

Bingöl'de dezenfekte işlemlerinin ardından berberler açıldı, ilk tıraşlar yapıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs salgını nedeniyle daha önce alınan sıkı tedbirler normalleşme planı çerçevesinde hareket edilerek esnekleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk olarak kente 25 Mart'ta kapanan berber, kuaför ve güzellik merkezleri açıldı. Sabahın erken saatlerinde Bingöl Belidiyesi'ne bağlı ekipler, berberlerde dezenfekte çalışması yaptı. iş yerlerinin açılmasıyla berberler de ilk tıraşlarını gerçekleştirdi.
50 gün sonra yeniden iş başı yaptıklarını belirten berberlerden Nihat Çengiz, “ Salgın nedeniyle bakanlığımızın talimatı gereği işletmelerimizi kapatmıştık. Bugün yeniden hijyen kurallarına uygun bir şekilde açtık ve ilk tıraşımızı yaptık. Randevu sistemi ile müşterileri alıyorum, içeri 1’den fazla da kimseyi almıyorum. Allah’ın izniyle sağlıkçılarımızın verdiği mücadele ve bizim tedbirlerimizle bu salgından kısa süre içinde kurtulacağız inşallah” dedi.
Berberlere gelen vatandaşlarda, alınan tedbir kararlarına uyarak tıraş olduklarını aktardı.

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