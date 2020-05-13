Meteorolojiden Bingöl için yağış uyarısı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl için yağış uyarısı yaptı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bingöl çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.

Yer yer dolu yağışının olabileceğini bildiren merkez, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı.

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