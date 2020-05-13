Bingöl'de cip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

14 yaş ve altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - KONYA

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 14.30 sıralarında Karlıova'ya bağlı Ciligöl köyü mevkisinde meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 12 AD 878 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölen kişinin cenazesi Karlıova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak tedavi altına alındı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan Bingöl<br>2020-05-13 16:05:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.