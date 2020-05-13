Balçığa giren inek 1 saatte kurtarıldı

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de balçığa giren inek, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.<br>Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi mevkisinde otlatmaya çıkarılan ineklerden biri balçığa girdi. İneğin sahibi, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği beline bağlanan halatla, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kurtardı.<br>İnek sahibine teslim edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-13 18:26:37<br>
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