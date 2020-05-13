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Balçığa giren inek 1 saatte kurtarıldı

DHA

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de balçığa giren inek, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi mevkisinde otlatmaya çıkarılan ineklerden biri balçığa girdi. İneğin sahibi, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği beline bağlanan halatla, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kurtardı. İnek sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL 2020-05-13 18:26:37

Balçığa giren inek 1 saatte kurtarıldı

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de balçığa giren inek, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.<br>Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi mevkisinde otlatmaya çıkarılan ineklerden biri balçığa girdi. İneğin sahibi, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği beline bağlanan halatla, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kurtardı.<br>İnek sahibine teslim edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-13 18:26:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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