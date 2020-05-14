Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliği, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 8 katlı sığınağın bulunarak imha edildiğini, içinde silah, mühimmat, doküman ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Mayıs 2020 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bingöl İli Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak içerisinde silah, mühimmat malzemesi, doküman, yaşam malzemesi, ve 90 kg toz esrar ele geçirildi. Aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde faklı bir noktada 2 dönüm tarla içerisinde de 210 bin kök hint kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

8 katlı sığınak ve arazide ele geçirilen malzemelerin 1 adet G3 Piyade Tüfeği, 1 adet Mauser Tüfek, 73 adet 12.7 mm Uçaksavar Mühimmatı, 2 adet 81 mm’lik Havan Mühimmatı, 90 kilogram toz esrar 210 bin adet Hint Keneviri, 18 adet tüp, 2 adet örgütsel doküman ile çok sayıda gıda maddesi olduğu aktarıldı.

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