Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt mensuplarının kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi. Sığınakta silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 210 bin kök Hint keneviri ve 90 kilo esrar ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1113 Mayıs´ta Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arazi araması da yapıldı. Operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak tespit edildi. Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-14 12:07:21<br>
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