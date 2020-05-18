Bingöl'de, benekli Anadolu semenderleri görüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, su kanalında, nesli tükenmekte endemik tür olan 2 benekli Anadolu semenderi görüldü.<br>İlçede yaşayan, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Fırat Gökçe (22), su kanalında, nesli tükenmekte olan benekli Anadolu semenderlerini gördü. Endemik tür olan semenderleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Gökçe, "İftar saatini beklerken, köyümüzden geçen su kanalında 2 tane semenderin yüzdüğünü gördüm. O sırada cep telefonuyla fotoğraflarını çektim. Semenderin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu bilmeyen, onları gördükleri gibi öldürüyorlar. Onlara zarar vermememiz gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL<br>2020-05-18 14:56:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.