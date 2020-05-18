Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu

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<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 5 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Ortaçanak köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan arama sonucu toprağa gömülü 5 el bombası,119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve hücum yeleği ele geçirildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-18 17:01:58<br>

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