Çiftçiler, Ramazan ayında sıcak ve Covid-19'a rağmen tohumları toprakla buluşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çiftçiler, Ramazan ayında sıcak ve Covid-19'a rağmen tohumları toprakla buluşturuyor

İHA

Bingöl'de devlet desteğiyle yüzde 50 hibeli yem bitkilerinin tohumlarını alan çiftçiler, Ramazan ayının son günlerin de de korona virüs ve 30 derecelik sıcak havaya rağmen tarlada çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftçiler, Ramazan ayında sıcak ve Covid-19'a rağmen tohumları toprakla buluşturuyor

Bingöl’de devlet desteğiyle yüzde 50 hibeli yem bitkilerinin tohumlarını alan çiftçiler, Ramazan ayının son günlerin de de korona virüs ve 30 derecelik sıcak havaya rağmen tarlada çalışmalarını sürdürüyor.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla beraber, çiftçiler tarlalarını sürüp ekim yapmaya başlarken, devlet desteğini alan çiftçiler korona virüs sürecinde de üretimi arttırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği yüzde 50 hibeli yem bitkileri tohumu desteğini alan çiftçiler, Ramazan ayında sıcak hava ve korona virüse rağmen aralıksız güneşin altında çalışma yapıyor.Merkeze bağlı Büyüktekören köyünde yaşayan ve 17 yıldır çiftçilik ile uğraşan 3 çocuk babası Ahmet Göçüncü'de termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği havada traktör sürerek devlet desteğiyle aldığı hibeli tohumu tarlaya serpti.
2003 yılından itibaren çiftçilik yaptığını akran Gözüncü," Bu salgın hastalığı olmasına rağmen, herkes evinde otururken ben herkesten uzak kendi tarlamda çalışıyorum. Çünkü bu zorlu süreçte ülkemizin üretime ihtiyacı var. Çok şükür devletimiz bize hibeli mısır tohumu veriyor. Firmanın da gelmesi bize çok faydalı oldu. Sözleşmeli olarak mısırımızı onlara verdik ve ürünümüz yerde kalmıyor"dedi.
Ayrıca, Ramazan ayında ve havanın sıcak olmasına rağmen çalışmaları gerektiğinin altını çizen Göçüncü, üretiminin önemini aktardı.
Devletin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaaslan ise, “Çiftçilerimiz, devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle yem bitkilerinin üretimine başlamıştır. Gece gündüz demeden çiftçilerimiz çalışıyor. Çiftçilerimizin bu çalışmaları heba edilmeyecek, devletimiz her zaman yanlarındadır” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Bingöl genelinde 6 bin 500 dönümlük alana yem bitkilerinin ekildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler korkttu
YEREL HABERLER Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler ...
Yılan ısırmasıyla zehirlendi, panzehir 26 saatte bulundu
YEREL HABERLER Yılan ısırmasıyla zehirlendi, panzehir 26 saatte ...
Yılan ısırmasıyla zehirlendi, panzehir 26 saatte bulundu
YEREL HABERLER Yılan ısırmasıyla zehirlendi, panzehir 26 saatte ...
Yılan ısırmasıyla zehirlendi, panzehir 26 saatte bulundu
YEREL HABERLER Yılan ısırmasıyla zehirlendi, panzehir 26 saatte ...
Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu
YEREL HABERLER Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları ...
Bingöl’de terör operasyonu, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de terör operasyonu, el bombaları ve mühimmat ...
Bingöl'de, benekli Anadolu semenderleri görüldü
YEREL HABERLER Bingöl'de, benekli Anadolu semenderleri görüldü
Berberden, sosyal izolasyon için şeffaf izolasyon
YEREL HABERLER Berberden, sosyal izolasyon için şeffaf izolasyon
Bingöl’de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş üstüne kaldı
YEREL HABERLER Bingöl’de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş ...
Bingöl’de tedbirleri ihlal eden firma ve yolculara 4 bin 718 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Bingöl’de tedbirleri ihlal eden firma ve yolculara 4 ...
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, koronavirüs görülmedi
YEREL HABERLER Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X