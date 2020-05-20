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Evden çıkamayan dede ve torunları birlikte vakit geçiriyor

İHA

Evden çıkamayan dede ve torunları birlikte vakit geçiriyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaş kısıtlamasına takıldığı için evinden çıkmayan 66 yaşındaki Abdullah Bingöl, kendi gibi yaş kısıtlamaya takılan torunlarıyla vakit geçirmenin keyfini çıkartıyor.
Korona virüs (Covid19)nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altındakiler haftanın bir günü belirli günler de dışarı çıktıkları için zamanlarını evlerinde geçiriyor.Karlıova ilçesinde bahçeli evinde yaşayan 66 yaşında Abdullah Bingöl ise torunları 6 yaşındaki Yusuf, 12 yaşındaki Caner ile vakit geçiriyor. Torunlar zaman zaman dedelerine bahçede yardım ediyor, dede ise onların topla oyununa eşlik ederek vakit geçiriyor. Zamanlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiren dede ve torunlar, salgının da kısa sürede geçmesi için dua ediyor.
Günlerinin bahçe ile uğraşarak geçtiğini belirten dede Abdullah Bingöl, “Virüsten dolayı çarşıya çıkamıyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz. 2 aydır evdeyiz. Torunlarımla beraber bahçeyi temizliyoruz, suluyoruz. Çocuklar da okula gitmiyor. Günler böyle geçiyor. Allah büyüktür İnşallah bu belada gidecek üzerimizden” dedi.
Salgın nedeniyle okula gidemediklerini ve dedesine bahçe işlerinde yardım ettiğini aktaran 12 yaşındaki Caner Bingöl ise, bazen top oynadıklarını bazende bahçe sulama işlerine yardım ettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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