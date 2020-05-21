Bingöl'de yerli tohum bereketi, fideler denendikçe talep artıyor BÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl'de yerli tohum bereketi, fideler denendikçe talep artıyor BÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti

İHA

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti.

Bingöl'de yerli tohum bereketi, fideler denendikçe talep artıyor BÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti.
BÜ Ziraat Fakültesi Bölümüne ait Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, yüzde 90’ı yerli tohumdan oluşan sebzelerin fidelerinin üretimi yapılıyor. 3 yıldır hizmet veren merkezde ilk yıl üretilen fidelerden sadece 2 bin 500 adeti toprakla buluştu. Toprakla buluşan fidelerin verimi artınca geçen sene 15 bin adet satış yapıldı, bu yıl ise şimdiden 20 bin satış rakamına ulaşıldı. Şuanda 40 bin adet üretim kapasitesi olan merkezde domates tohumları üretimi yapılırken, diğer fidelerin de yüzde 90'ının yerli olduğu, çevre köyler ve illerden toplanarak oluşturulduğu kaydedildi.
3 yıldır fide yetiştirdiklerini belirten Merkezin Müdürü Doç.Dr. Nusret Özbay, “Hem kendi personelimize hem de talep eden vatandaşlar gelip buradan fidelerini satın alabilirler. Fidelerimiz genellikle yerli tohumlardan elde ettiğimiz fideler. Sadece Bingöl’e ait değil Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ait tohumlar da kullanıyoruz. Yüzde 90 oranında yerli tohum kullanıyoruz. Özellikle domates tohumlarını kendimiz üretiyoruz. Çevre köylerden hatta illerden topladığımız tohumlar var. Onları çoğaltıp fide olarak halkımıza sunuyoruz” dedi.
Talebin her yıl arttığını anımsatan Özbay, “İlk yıl biz burada 2 bin 500 fide satarken geçen sene 15 bin, bu yıl da 20 bini geçmiş durumdayız. Halkımız bizim fidelerimizi denedikçe artarak devam eden bir talep var. Hatta biz bazı ürünleri yok satıyoruz. 40 bin civarında bir üretim kapasitemiz var. Yine seralarımızda çıplak köklü fidelerimiz var. Halkımızdan talep eden olursa onu da aynı şekilde sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evden çıkamayan dede ve torunları birlikte vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Evden çıkamayan dede ve torunları birlikte vakit ...
Bingöl’de görülen devasa yılan korkuttu
YEREL HABERLER Bingöl’de görülen devasa yılan korkuttu
Çiftçiler, Ramazan ayında sıcak ve Covid-19'a rağmen tohumları toprakla buluşturuyor
YEREL HABERLER Çiftçiler, Ramazan ayında sıcak ve Covid-19'a rağmen ...
Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler korkttu
YEREL HABERLER Pancar toplarken 3 metrelik yılan gören köylüler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X