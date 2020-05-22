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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi’nden bin 500 aileye bayram hediyesi

İHA

Bingöl Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi bin 500 aileye içerisinde şeker ve kolonya yer alan bayram paketi gönderdi.

Bingöl Belediyesi’nden bin 500 aileye bayram hediyesi

Bingöl Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi bin 500 aileye içerisinde şeker ve kolonya yer alan bayram paketi gönderdi.
Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik çerçevesinde belirlenen aileler için bayram paketi hazırlandığı belirtildi.
Büyük bir özen ve hijyenik koşullarda hazırlanan paketlerin koordineli bir şekilde dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, “Ekiplerimiz şehrin dört bir yanına dağılarak, kısa süre içerisinde ailelerimize bayram paketlerini ulaştırdı. Ramazan Bayram’ında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle şeker toplamaya çıkamayan çocuklarımızı teselli etmek, ailelerin hayır dualarını almak bizler için çok büyük moral ve motivasyon kaynağına dönüşmüştür” denildi.
Korona virüs (Covid19) ile mücadelenin sürdüğü günlerde vatandaşların daha fazla destek ve morale ihtiyacının olduğu belirtilen açıklamada: “Dünyayı etkisi altına alan Covid19 ve etkileriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürürken bu süreçte vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor, ihtiyaç duydukları alanlara yönelik faaliyetler gösteriyoruz. Bu kapsamda ihtiyacı vatandaşlarımıza gıda kolisi, bin 500 ailemize ise bayram paketi desteği sağladık. Covid19 servislerinde çalışan sağlık çalışanlarımıza yalnız bırakmadık onlar için her gün iftar yemeği hazırladık. Kapı kapı dolaşarak 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dezenfektan seti desteğinde bulunduk. Bu süreçte sokakta çaresiz kalan sokak hayvanlarımızı da unutmadık ve onlar için doğaya kuru mama bıraktık. Yine evlerinde kalan binlerce ailemize kitap desteğinde bulunduk. İlimiz genelinde virüsün etkilerini yok etmeye yönelik çalışmalar 7/24 esaslı yürütülmektedir" İfadelerine yer verildi.

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