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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit annelerinden evlatların kabrine bayram ziyareti

DHA

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, şehit anneleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin desteğiyle, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarının kabrini ziyaret etti. Bingöl'de şehit anneleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarını kabri başında ziyaret etti. 5 Mart 1994 yılında Ağrı'da PKK'lı teröristlerce şehit olan Er Mustafa Gündoğdu'nun annesi Adliye Gündoğdu ile Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen Astsubay Çavuş Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Vefa Destek Grubu görevlilerin desteğiyle evlatlarının kabrini ziyaret ettikten sonra, 24...

Şehit annelerinden evlatların kabrine bayram ziyareti

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, şehit anneleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin desteğiyle, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarının kabrini ziyaret etti.<br>Bingöl'de şehit anneleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evlatlarını kabri başında ziyaret etti. 5 Mart 1994 yılında Ağrı'da PKK'lı teröristlerce şehit olan Er Mustafa Gündoğdu'nun annesi Adliye Gündoğdu ile Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen Astsubay Çavuş Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Vefa Destek Grubu görevlilerin desteğiyle evlatlarının kabrini ziyaret ettikten sonra, 24 Mayıs 1993 yılında terör saldırısında şehit edilen 33 askerin de anıtını ziyaret edip karanfil bıraktı. <br>'BUGÜN OĞLUMUN BAYRAMINA GELDİM'<br>Şehit Astsubay Çavuş Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan, oğlunun bayramına geldiğini ifade ederek, "8'inci bayram oluyor oğlum gelmedi. Geliyorum toprağına bakıyorum, ilgileniyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne mutlu bana ben şehit annesiyim. Allah bütün şehit annelerine de sabır versin. Bugün oğlumun bayramına geldim. O gelemese de ben geliyorum. Biliyorum yanımdadır hep, hissediyorum onu. Allah mekânını cennet eylesin" dedi.<br>Şehit annesi Adliye Gündoğdu (82) ise, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-24 15:12:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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