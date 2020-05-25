Bingöl’de dolu, bahçelere zarar verdi

O bölgelerde sağanak devam ediyor!

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Bingöl’ün Genç ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bir köyde bağ ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’de yağış ve dolu etkisini gösterdi. Genç İlçesine bağlı Çaybaşı köyünde dün gece kısa süreli etkili olan dolu ise üzüm bağları ile dut ağaçlarının yoğun bulunduğu bazı bahçelere zarar verdi.

Yöre sakinleri, nohut büyüklüğünde olan dolunun köyün genelinde meyve ve sebzelere zarar verdiğini aktardı.

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