Bingöl'de cadde ve sokaklar boş kaldı

<br>Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bingöl'ün cadde ve sokakları boş kaldı. Kentte, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların dışında kimseye rastlanmazken, güvenlik güçleri kontrollerini sürdürdü. Tarihi mekan ve sokaklarının boş kaldığı kent havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-05-26 15:40:32<br>
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