Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi

<br>Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 porsuk görüntülendi.<br>Dünya Doğayı Koruma Birliği´nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde görüntülendi. Köyde yaşayan Yavuz Gelen, dağda gezerken 5 porsuğun aniden önüne çıktığını söyledi. Köy civarında porsuklarla çok karşılaştıklarını belirten Gelen, gayet sakin olduklarını ve daha sonra kaçarak gözden kaybolduklarını ifade etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL<br>2020-05-27 11:35:12<br>
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