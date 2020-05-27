Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 porsuk görüntülendi.<br>Dünya Doğayı Koruma Birliği´nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde görüntülendi. Köyde yaşayan Yavuz Gelen, dağda gezerken 5 porsuğun aniden önüne çıktığını söyledi. Köy civarında porsuklarla çok karşılaştıklarını belirten Gelen, gayet sakin olduklarını ve daha sonra kaçarak gözden kaybolduklarını ifade etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL<br>2020-05-27 11:35:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.