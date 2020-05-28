Yurdun birçok bölgesinde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR METEOR ARADI<br>Akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde gökyüzünden düşen ve meteor olduğu iddia edilen ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu. Vatandaşlarda kısa süre yaşadıkları heyecanın ardından ışık hüzmesinin meteor taşı olduğu iddiası üzerine bölgede cismi aramaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce vatandaş cismin düştüğü iddia edilen bölgeye doğru hareket etti. El fenerleri ve araç farlarıyla bölgeyi aydınlatan vatandaşlar, meteoru aramaya başladı.Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL<br>2020-05-28 00:18:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.