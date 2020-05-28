Bingöl'de trafik kazası: 8 yaralı

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Bingöl'de iki aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl Diyarbakır Karayolu'nun 13. kilometresinde Doğanca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyyaz Ç. idaresindeki 46 LR 804 plakalı otomobil ile İsmail D. yönetimindeki 43 CFU 541 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçlardan birinin tarlaya uçup ters döndüğü kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Genç ilçesi ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

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